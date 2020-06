أعلن المكتب الإعلامي لما تسمى بـ “عملية بركان الغضب”، الأحد، أن قوات الوفاق تواصل تقدمها بمقسمات حي الكايخ بمحور قصر بن غشير، وتُبسط سيطرتها على نقاط وصفها بالمهمة.

