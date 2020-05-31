عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب اجتماعا برئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق فرج عبد الله الجالي وذلك لمتابعة آخر المستجدات عمل اللجنة الاستشارية الطبية وكافة الإجراءات المتخذة لمجابهة وباء كورونا.

وبينت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق أن المشاركون في الاجتماع أكدوا على متابعة الجاهزية لمجابهة هذا الوباء وكافة الإجراءات المتخذة حول عودة العائدين والذين بلغ عددهم 1399 عائد من جمهورية مصر العربية تم تسكينهم بمختلف الفنادق بالمدينة وكانوا من مختلف مدن ليبيا.