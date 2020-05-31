أفريكوم: روسيا زودت حفتر بأكثر من مليار دينار

كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا عن حصول المشير خليفة حفتر على ملايين الأوراق النقدية التي طبعت في روسيا الثلاثاء الماضي في حين صادرت جمارك مالطا حاوية كاملة محملة بأوراق نقدية مزورة بقيمة مليار و100 مليون دينار ليبي تمت طباعتها في موسكو من قبل شركة Goznak المملوكة للدولة.

ونفذت مالطا عملية الضبط بناء على معلومات استخباراتية أمريكية، فيما كتبت السفارة الأمريكية في ليبيا أن “البنك المركزي الليبي ومقره طرابلس هو البنك المركزي الوحيد الشرعي في ليبيا”.

وأكدت “أفريكوم” أن حفتر تحصّل على 14 طائرة من نوع ميغ 29 وسو 24 تم إعادة طلائها بشارات سلاح الجو السوري، يديرها فنيون وطيارون روس.

وأشارت “أفريكوم” إلى أن الطيارين الروس هم الوحيدون الذين يمتلكون المهارات التقنية والأجهزة اللوجستية القادرة على إدارة سرب من الطائرات المتقدمة تقنيا لتكون ذات فاعلية في الصراع الدائر في ليبيا.

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