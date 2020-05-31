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أفريكوم: روسيا زودت حفتر بأكثر من مليار دينار

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا عن حصول المشير خليفة حفتر على ملايين الأوراق النقدية التي طبعت في روسيا الثلاثاء الماضي في حين صادرت جمارك مالطا حاوية كاملة محملة بأوراق نقدية مزورة بقيمة مليار و100 مليون دينار ليبي تمت طباعتها في موسكو من قبل شركة Goznak المملوكة للدولة.

ونفذت مالطا عملية الضبط بناء على معلومات استخباراتية أمريكية، فيما كتبت السفارة الأمريكية في ليبيا أن “البنك المركزي الليبي ومقره طرابلس هو البنك المركزي الوحيد الشرعي في ليبيا”.

وأكدت “أفريكوم” أن حفتر تحصّل على 14 طائرة من نوع ميغ 29 وسو 24 تم إعادة طلائها بشارات سلاح الجو السوري، يديرها فنيون وطيارون روس.
وأشارت “أفريكوم” إلى أن الطيارين الروس هم الوحيدون الذين يمتلكون المهارات التقنية والأجهزة اللوجستية القادرة على إدارة سرب من الطائرات المتقدمة تقنيا لتكون ذات فاعلية في الصراع الدائر في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • افترى كوم اكبر داعمة للارهاب وتتعاون مع اردوغان فى نقل دواعش من سوريا

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  • لولا الروس لكانت سوريا دولة داعشية تهدد العالم كله فهم من ساعدوا الجيش العربى السورى فى استرداد معظم ارضه اما امريكا العدو الاول مع الصهاينة للعرب

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