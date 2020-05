أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، الأحد، أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم لقوات الوفاق أثناء محاولتهم التقدم باتجاه كوبري المطار جنوبي العاصمة طرابلس.

