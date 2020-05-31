الأرصاد: طقس متقلب على أغلب مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب على أغلب مناطق البلاد، نتيجة لحركة المنخفضات السريعة. ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى توقعات بتكاثر السحب من حين إلى آخرعلى بعض المناطق خلال هذه الأيام مع هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا.

وتكون درجات الحرارة القصوى معتدلة على المناطق الساحلية والجبلية، إذ تتروح بين 24 و31 درجة مئوية، وعلى الخليج – الدواخل والحمادة بين 32 و37 درجة مئوية، وتكون على أغلب مناطق الجنوب والوسط بين 38 و42 درجة مئوية، حسب النشرة.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدت إلى شرقية فجنوبية شرقية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و32 درجة، وتصل اليوم على أبونجيم وبني وليد بين 35 و37 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق قد تصحبها خلايا منت السحب الرعدية. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، وتكون جنوبية فجنوبية غربية على الدواخل، تتحول غدا على أغلب المناطق إلى شمالية. تتراوج درجات الحرارة القصوى بين 25 و29 درجة مئوية على سهل بنغاوي – الجبل الأخضر وطبرق، وتتراوح بين 32 و39 درجة مئوية على الخليج والدواخل وتنخفض غدا على المناطق الساحلية.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على غدامس والحمادة مع هطول أمطار خفيفة غدا تشمل باقي المتاطق تصحبها خلايا رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ين 36 و42 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة تتكاثر بعد غد الثلاثاء، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية، والحرارة القصوى تتراوح ما بين 39 و42درجة.

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