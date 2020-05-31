رصد بنغازي: فحص طلاب الكلية العسكرية العائدين من مناطقهم

قامت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي بتسيير قافلة طبية تضم العديد من التخصصات الصحية وذلك لإتمام الإجراءات الصحية والطبية لطلبة الكلية العسكرية العائدين من مناطقهم بعد قضاء الإجازة الدراسية الممنوحة لهم في النصف الأول من هذا العام.

وأوضحت الغرفة أنه أجريت لطلاب الكلية العسكرية الفحوصات الطبية اللازمة والتحاليل المطلوبة، كما قدمت لهم محاضرات قصيرة وتطبيقات عملية عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) والطرق الصحيحة في استخدام أدوات الوقاية الشخصية كما تم وضع الملصقات التوعوية حول التدابير والإجراءات الوقائية من عدوى فيروس كورونا.