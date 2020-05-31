لافروف: المزور ليست الأموال الليبية المصادرة بل البيانات الأمريكية

اعلنت موسكو رفضها الاتهامات الأمريكية بإنتاج عملة مزورة لليبيا، وذلك بعد أاعلان مالطا الثلاثاء الماضي احتجاز شحنة أموال كانت في طريقها إلى ليبيا تعادل 1.1 مليار دولار بحسب السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس السبت، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية :” أنه تم توقيع عقد لختم الدينار الليبي في عام 2015 بين شركة “غوزناك” ورئيس مصرف ليبيا المركزي، وافق عليه مجلس النواب الليبي”.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها “قام الجانب الليبي بالدفع المسبق اللازم، كجزء من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية”.

وأشار البيان، إلى “وجود حكومتين، وبنكين مركزيين، أحدهما في طرابلس حيث تتمركز حكومة الوفاق ، وآخر في بنغازي وتم تعيين رئيسه بواسطة البرلمان الليبي المنتخب”.

كما ذكرت الخارجية الروسية أنه ووفقا للمعطيات السابقة يكون “المزور ليست الأموال الليبية بل البيانات الأمريكية”.

من جانبها أعلنت شركة “غوزناك الروسية” لطباعة العملات النقدية في بيان اليوم أيضًا، أن “مالطا انتهكت القانون الدولي باحتجازها في سبتمبر2019 شحنة أموال مطبوعة بواسطة الشركة الروسية لصالح البنك المركزي الليبي”.