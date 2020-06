44 عضوا بمجلس النواب يطلقون مبادرة وطنية لحقن الدماء والعودة للحل السياسي

أطلق 44 عضوا من أعضاء مجلس النواب، الأحد، مبادرة وطنية لحقن الدماء، و العودة إلى المسار السياسي،فى ليبيا وإجراء مصالحة وطنية شاملة، انطلاقاً من الدور الدستوري المنوط به المجلس.

وأوضح أعضاء المجلس فى بيان لهم أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب الليبي وإيقاف التدخل الخارجي، من خلال تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، تبنى على أساس هيكلة مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس وزراء وحكومة وحدة وطنية، وتسمية شاغلي المناصب السيادية في ظل توافق ليبي- ليبي دون إقصاء إلا للتطرف أو لمن أراد إقصاء نفسه.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن دعوتهم تتضمن الالتزام بالحوار الذي حدث فى جنيف للاتفاق على هدنة كمرحلة أولى تمهيدا لاتفاق نهائي لوقف القتال للبدأ فى عملية الاستقرار.

ومن جانبه اقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة اختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة، مطالبا أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، وبعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور البلاد بالتوافق، و يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

وأشار إلى أن المبادرة شملت أيضا الدور الذي يقوم به الجيش لحماية الوطن وأمنه، على أن لا يجوز المساس به، وأن ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للجيش خلال هذه المرحلة، ويستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

