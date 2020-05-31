اشتباكات عنيفة في محوري الرملة وطريق المطار وقصف مدفعي في عين زارة

قالت مصادر عسكرية ان اشتباكات عنيفة يشهدها محوري الرملة وطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس منذ صباح اليوم، مؤكدةً أن المواجهات على أشدها بين قوات الجيش الوطني والوفاق.

وأشارت المصادر أن محور عين زارة يشهد هدوءا حذرا مع اطلاق قذائف المدفعية الثقيلة بين الحين والآخر.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم لقوات الوفاق أثناء محاولتهم التقدم باتجاه كوبري المطار جنوبي العاصمة .

ويوم امس اعلنت شعبة الاعلام الحربي، أن القوات المسلحة بالجيش الوطني نجحت في صد هجوم لقوات الوفاق في عدة محاور أبرزها عين زارة وكوبري المطار ومحور الرملة لليوم السادس على التوالي.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي