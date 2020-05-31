مدير مركز العزل بسبها: تسجيل 51 إصابة من 170 فحصابكورونا

وأضاف بشر، في مداخلة هاتفية لفضائية التناصح، التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والتي تعد إحدى الأذرع الإعلامية للجماعات المتطرفة، أنهم يعملون حاليا على تدريب الطاقم الطبي على كيفية التعامل مع الحالة وطريقة أخذ المسوحات منها، بالإضافة إلى التعامل مع مقر العزل الموجود منذ فترة، التزاما بتعليمات حكومة الوفاق غير الشرعية.

وأوضح أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في مدينة سبها وصل إلى 51 حالة، بالإضافة إلى حالتي وفاة، مؤكدا أنه تم أخذ عينات من 170 حالة للمخالطين كي يتم فحصها، كما أشار إلى صعوبة تحديد الحالة الصفرية، إلا أن الفيروس انتشر نتيجة المخالطة والزيارات المتبادلة والانتقال بين المناطق المختلفة.

ومن جهته، حذر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، من وقوع كارثة في سبها إذا استمرت الحياة العادية في المدينة دون أي إجراءات من المواطنين للوقاية منه.