شحنة أدوية ومعدات طبية في طريقها إلى سبها من المنطقة الشرقية

قالت مديرية أمن سبها اليوم الأحد إنها تولت أعمال تأمين شحنة أدوية ومعدات طبية قادمة إلى المدينة من المنطقة الشرقية للمساهمة في مواجهة وباء كورونا المستجد.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في سبها إلى 50 حالة بعد تسجيل 12 حالة إصابة أمس السبت، مع وصول إجمالي عدد المصابين في عموم ليبيا إلى 130 حالة، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال المركز في بيان أمس إنه تسلم 322 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين إيجابية 12 لمخالطين في سبها، وسلبية 310 عينات بينها 9 حالات تماثلت للشفاء.

وتوزعت العينات بواقع 177 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و42 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و64 من مختبر فرع المركز الوطني بسبها، و18 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و21 من مختبر مستشفى الكويفية.

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