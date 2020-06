ديوان المحاسبة: تشكيل لجان لمتابعة إنفاق الأموال المخصصة لمواجهة كورونا

قال مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، عبد الرزاق البيباص، الأحد، إنه تم تشكيل عدة لجان فرعية بالإدارات وذلك لتتبع المخصصات والأموال التي تنفقها الدولة من خلال وزارة الصحة أو اللجنة العليا أو المركز الوطني لمكافحة الامراض وهيئة الاتصالات وصندوق التضامن الاجتماعي وجهاز الطب العسكري وكافة اللجان التي تعمل حالياً في مجابهة جائحة كورونا.

وأوضح البياض في تصريحات صحفية، أنه يجري تتبع الأموال المخصصة للبلديات من خلال فروع الديوان بعد أن يتم تغذيتهم بكافة المستندات المؤيدة للصرف للوقوف على مدى انطباق كل هذه المخصصات مع الاحتياجات الفعلية لهذه المرافق والبلديات وحسن توظيفها الفعلي لمجابهة الوباء، لافتا إلى أنه تم منع تمليك السيارات الموردة لصالح لجان الجائحة، حسب قوله.

