تشغيل جهاز رنين مغناطيسي حديث بمستشفى الزاوية

شرع مستشفى الزاوية التعليمي في تشغيل جهاز الرنين المغناطيسيMRIالمورّد حديثًا من وزارة الصحة بعد انتهاء أعمال التركيب والمعايرة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه جرىتشغيل الجهاز ذو تقنيات التصوير الحديثة بقسم الأشعة التشخيصية، بعد عطل جهاز الرنين القديم المورّد عام 2002 وخروجه عن الخدمة بسبب انقضاء العمر الافتراضي له.

وأوضحت الوزار أن التصوير الطبي باستخدام جهاز الرنين المغناطيسيMRIيعد أحد الوسائل المتقدمة التي تتيح النظر إلى داخل جسم الإنسان، وتتمثل إحدى أفضليات هذه الطريقة في عدم استخدامها للأشعة التي يمكنها أن تسبب الضرر (مثلما يحدث في تصوير الأشعة السينية)، لهذا فإنه من الممكن استعمالها بشكل آمن في فحص النساء الحوامل أيضًا، ويعتبر فحص الـMRIناجعًا بشكل خاص لتصوير الدماغ، العمود الفقري والمفاصل، إذ يمكن إجراء هذا الفحص لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأعضاء المذكورة وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا الفحص لتصوير القلب، والكبد وأعضاء داخلية أخرى عندما تستدعي الحاجة ذلك.

وكان مستشفى الزاوية التعليمي قد تسلم في أواخر ديسمبر من العام الماضي 3مناظير جراحية جرى تشغيلها بقسمي المسالك البولية والجراحة العامة، مزودة بتقنيات تصوير 3D-4Kتمتاز بدقتها في الجراحة، إذ تسمح هذه التقنية بتكبير الصورة ورؤية الجسيمات الصغيرة للمرض بشكل واضح، بما يحقق أفضل النتائج في العمليات الجراحية.