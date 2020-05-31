الرابع الذي ظهر مع الطيار “الجقم”..مقتل “الكرغلي” في المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم الأحد أن أحد عناصر مليشيات الزاوية المدعو حمدي حليلة الكرغلي قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الدائرة في طرابلس.

وذكر المصدر أن الكرغلي كان أحد الأشخاص الذين ظهروا متباهين بالقبض على الطيار في سلاح الجو اللواء عامر الجقم بعد إسقاط طائرته في ضواحي مدينة الزاوية.

وأضاف المصدر أن المليشياوي الكرغلي من مواليد 20 أكتوبر 1992 ومن سكان منطقة القرضابية في مدينة الزاوية .

وأفاد المصدر أن الكرغلي هو أحد “صبيان” القيادي المليشياوي محمد سالم بحرون الشهير “الفار” بمليشيا ” قوة الإسناد الأولى” في مدينة الزاوية.

وأشار إلى أنه تواجد خلال رمضان 2018 في ألمانيا وتحديدا مدينة برلين، مؤكدًا أنه لم تحدد أسباب تواجده إلا أنه كان يتردد لأجل تمديد الإقامة حيث في حال هروبه من محاور طرابلس ستكون الوجهة ألمانيا.

وأكد المصدر أن للكرغلي صور عدة ومقاطع فيديو عديدة يظهر فيها بجانب قيادات مليشياوية رفقة المدعو “محمد الحصان” و “هارون ساسي” في محاور القتال جنوب طرابلس.

وأوضح المصدر أنه من ضمن العصابة المليشياوية التي خانت كتيبة 107 في بوابة الـ27 على الطريق الساحلي في أبريل 2019.

وذكر أنه خاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية من ضمن صفوف قوات الوفاق في محاور جنوب طرابلس منذ أبريل 2019.

وأشار المصدر إلى أن المليشياوي الكرغلي هو الشخص الرابع الذي ظهر بجانب اللواء الجقم ويقتل حيث قتل القيادي البارز من مليشيات الزاوية المدعو نادر المهدي عصمان.

كما تمت تصفية المليشياوي طارق سويسي في منتصف مايو الجاري حيث تعرض لإطلاق النار في منزله في مدينة الزاوية من قبل مجموعة مسلحة وهو تابع لمليشيا “قوة الإسناد الأولى وهو أيضًا من ضمن الذين ظهروا في الصور المسيئة للطيار الجقم.

والمليشياوي الرابع الذي ظهر في صور لحظة أسر الطيار الجقم المدعو فراس السلوقي الملقب بـ”الوحشي” وهو الذراع الأيمن للمدعو أحمد الدباشي الشهير بـ”العمو” تاجر البشر والوقود من سكان مدينة الزاوية.

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