مركزي البيضاء: تعنت “الكبير” في توزيع السيولة بشكل عادل كان سببا في طباعة العملة في روسيا

قال مصرف ليبيا المركزي البيضاء، الأحد، إن عملية طباعة العملة النقدية اختصاص أصيل لمجلس الإدارة بما يكفله قانون المصارف رقم 1 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012، لذا اتخذ المجلس وفق الصلاحيات المقررة له قرار طباعة العملة النقدية بمطابع شركة “جوزناك الروسية”، بعد تعنت المحافظ المقال “الصديق الكبير” في توزيع السيولة النقدية بشكل عادل ومنطقي على كافة المدن والتي منها على سبيل المثال إرساله 167 مليون دينار فقط للمصارف التجارية للمنطقة الشرقية منذ عام 2015 حتى الآن.

