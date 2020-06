قال مصرف ليبيا المركزي البيضاء، الأحد، إن شركة جوزناك الروسية لم توافق على القيام بعملية طباعة العملة الليبية إلا بعد تأكدها من سلامة الوضع القانوني لمجلس الإدارة والإجراءات والقرارات المتخذة من قبله في هذا الشأن.

The post مركزي البيضاء: “جوزناك الروسية” وافقت على طباعة العملة بعد تأكدها من الوضع القانوني لنا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24