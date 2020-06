قال مصرف ليبيا المركزي البيضاء، الأحد، إن السلطات المالطية قامت بمصادرة شحنة من أوراق العملات الليبية المطبوعة في روسيا والتي لم تطرح للتداول بعد، في سبتمبر 2019، أي أنها أوراق لم تكتسب صفة التداول القانوني وكانت في طريقها إلى ميناء بنغازي، وقامت شركة الشحن الناقلة بكل المحاولات للإفراج عن الشحنة ولكن المحاولات لم تصل إلى نتيجة.

The post مركزي البيضا: العملات المطبوعة في روسيا لم تطرح للتداول بعد ومالطا صادرتها في سبتمبر 2019 appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24