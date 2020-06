“مرفأ “يدين جريمة مزدة ويطالب السلطات الليبية بملاحقة المسؤولين عنها

أعلن ملتقى شؤون الهجرة واللجوء في العالم العربي “مرفأ”، الأحد، عن إدانته لجريمة القتل التي أودت بحياة 30 مهاجرًا وأصابت 11 آخرين بجراح في مدينة مزدة غرب ليبيا.

وطالب “مرفأ” فى بيان له السلطات الليبية بملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة و تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لضبط عمليات التهريب والاتجار بالبشر

وأكد “مرفأ” على ضرورة تفعيل القانون فى ليبيا لحماية المواطنين و المهاجرين من الاعتداء أو الاستغلال، لافتا إلى أنه عقب استشهاد الزعيم الراحل معمر القذافى أصبحت ليبيا غير مستقرة وتحولت إلى إحدى نقاط الهجرة غير الشرعية الرئيسة باتجاه القارة الأوروبية، سواء للفارين من الفقراء ، أو الاضطهاد، أو الحروب، أو النزاعات، في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار ” مرفأ” إلى أنه يجب على السلطات الليبية أن تتعاون مع المفوضية السامية للاجئين عبر توقيع اتفاقية لحفظ حقوق المهاجرين وحمايتهم، و الإيفاء بالتزاماتها لحل مشاكل اللاجئين في أفريقيا، و شرعنة عمل المفوضية السامية للاجئين عبر توقيع مذكرة تفاهم بينهما.

كما طالب “مرفأ” المجتمع الدولي بفتح قنوات هجرة شرعية للجوء، ووضع مخططات بديلة للإنزال الآمن من القوارب، بالإضافة إلى حثهم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول جنوب المتوسط، والعمل عوضًا عن ذلك على تعزيز التنمية والاستقرار، وتمكين الشعوب من حل الصراعات في دول الجنوبية.

