«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات المصادرة في مالطا

جدد المصرف المركزي في بنغازي التأكيد على سلامة موقفه القانوني بشأن مصادرة الحكومة المالطية 1.1 مليار دولار من العملة الليبية وصفتها بـ«المزيفة»، وذلك ردا على بيان وزارة الخارجية الأميركية في هذا الصدد.

وعبر المصرف في بيان رسمي، عن رفض البيان الأميركي، موضحا في رد تفصيلي من 7 نقاط أن «عملية طباعة العملة النقدية اختصاص اصيل لمجلس الادارة بما يكفله قانون المصارف رقم (1) لسنة (2005م) المعدل بالقانون رقم (46) لسنة (2012م)».

طباعة وفق الصلاحيات

وكشفت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، مصادرة الحكومة المالطية 1.1 مليار دولار من العملة الليبية وصفتها بـ«المزيفة»، لافتة إلى طباعة شركة «غوزناك، وهي شركة روسية مملوكة للدولة، هذه الأموال، وأمر بها كيان موازٍ غير شرعي» حسب بيان للخارجية.

لكن بيان المصرف المركزي في بنغازي أشار إلى أن مجلس إدارته «اتخذ قرار طباعة العملة النقدية وفق الصلاحيات المقررة له»، منوها إلى ما وصفه بـ «تعنت المحافظ المقال في توزيع السيولة النقدية بشكل عادل ومنطقي على كافة المدن والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ارسال (167) مليون دينار فقط للمصارف التجارية للمنطقة الشرقية منذ عام 2015م حتى الآن».

وتقدر العملات التي جرى طبعها بمطابع شركة «جوزناك» الروسية بقيمة 1.45 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، حسب المصرف.

ونوه البيان إلى أن «(جوزناك) الروسية لم توافق على القيام بعملية الطباعة الا بعد تأكدها من سلامة الوضع القانوني لمجلس الإدارة والإجراءات والقرارات المتخذة من قبله بالخصوص». مشيرا إلى أن « سلطات الجمارك المالطية صادرت شحنة من أوراق العملة في بشهر سبتمبر 2019»، لافتا إلى أن العملات «لم تطرح بالتداول بعد، أي أنها أوراق مطبوعة لم تكتسب صفة التداول القانوني، وكانت في طريقها الى ميناء بنغازي البحري».

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وأردف المصرف المركزي في بنغازي أن «الشركة الشحن الناقلة ودار الطباعة قاما بكل المحاولات للإفراج عن الشحنة ولكن كل المحاولات لم تصل الى نتيجة إيجابية»، مشيرا إلى «تكليف مكتب محاماة دولي لتولي الموضوع مع سلطات الجمارك بدولة مالطا للإفراج عن الشحن، الذي اتخذ اجراءات قانونية فعلية ضد سلطات الجمارك المالطية الشهر الحالي» .

استغراب من البيان الأميركي

وخلص رد المصرف إلى أن «اختيار التوقيت الذي نشرت به الخارجية الأميركية لنشر بيانها بالخصوص يتوافق مع بدء الإجراءات القانونية من قبل الشركة الروسية ومحاميها»، مسجلا «استغرابه من إصرار البيان الأميركي على إضفاء حالة الشرعية على المصرف المركزي بطرابلس دون غيره».

وأوضح أن الإدارة «تتواصل مع جميع المؤسسات الدولية مثل البعثة الأممية والسفارة الأميركية بخصوص ترتيبات الفحص الدولي لفرعي المصرف بطرابلس والبيضاء، وايضاً لجنة الخبراء بالأمم المتحدة التي استفسرت عن الواقعة وبانها تتعارض مع الفقرة (11D ) من قرار مجلس الامن رقم (2213) لسنة (2015م)، حيث تم الرد عليهم ان هذه الفقرة لا تنطبق على الواقعة المستفسر عنها» وقال «لم تبد اللجنة اي ملاحظات عن الشحنة بتقريرها لعام (2019م)، انما فقط تم ذكر الواقعة بالتقرير كخبر دونما تعليق».

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