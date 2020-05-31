“بلدي مرزق” يفرض حظر التجول ويُقفل كل المنافذ

أعلن المجلس البلدى مرزق فرض حظر تجول جزئي اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة 15 يوماً في إطار سعيه إلى مكافحة وباء الكورونا ومنع تفشيه داخل المدينة.

وحدد المجلس البلدي في قراره فترة الحظر بداية من الساعة 12 من منتصف النهار حتى الساعة الـ9 من صباح اليوم التالي، واستثنى القرار سيارات شحن البضائع بعد حصولها على الإذن من لجنة الطوارئ.

وطالب المجلس البلدي بإقفال جميع المنافذ أمام حركة المرور طيلة فترة الحظر المُعلنة، مع السماح لمحلات المواد الغذائية والصيدليات والمخابز بمزاولة نشاطها مع التشديد على اتخاذها كافة التدابير الوقائية.

كما تضمن القرار إيقاف الأنشطة التجارية والخدمية والرياضية والتجمعات الاجتماعية كالمآتم والأفراح مع الاستمرار في إغلاق المساجد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية