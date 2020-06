أعلن مصرف ليبيا المركزي البيضاء، الأحد، رفضه لبيان الناطق باسم الخارجية الأمريكية، فيما يخص الإثناء على قيام السلطات المالطية بمصادرة شحنة من الأوراق النقدية المطبوعة بمطابع شركة “جوزناك”، الروسية بقيمة 1.45 مليار دينار.

