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“العمل” تستلم 1900 إفراجاً مالياً لمرتبات الملاكات الوظيفية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق إنها استلمت 1900 إفراجا ماليا يخص مرتبات فائض دفعات الملاكات الوظيفية السادسة والسابعة والثامنة موزعين على 65 مكتبا في عموم ليبيا من أصل 110 مكاتب عمل.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته اليوم الأحد عبر حسابها الرسمي أن عدد الملاكات الوظيفية في المجموعات الثلاثة يبلغ أكثر من 3 آلاف، وقالت الوزارة إنها لم تستلم بيانات الملاكات الوظيفية عن 20 مكتبا مطالبة المسؤولين عنها بالقيام بإرسال إجراءات صرف المرتبات كاملة تمهيدا لصرفها.

وقالت وزارة العمل في بيانات سابقة أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين في مكاتب المناطق الموزعة في عموم ليبيا بلغ عدد أكثر من 118 موظف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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