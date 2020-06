أوحيدة تعقيباً على المكالمة المسربة لـ “المشري” : ” أشد وقعا من تقشير البصل”

عقب الكاتب الصحفي الليبي علي أوحيدة، السبت، على المكالمة المسربة لرئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، و عضو صندوق حماية القيم الوطنية الروسية يونس أبا زيد، قائلا “إنها أشد وقعا من تقشير البصل”.

وأكد أوحيدة في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الفترة القادمة سيتم مشاهدة رد فعل المشري الذي رفض الروس أن يشتروه”، واصفا إياه ” بالمبيوع”.

ويذكر أنه تم تسريب مكالمة هاتفية لـ “المشري” و” أبا زيد” كشفت محاولة ابتزاز المشري لموسكو للإفراج عن باحثين روسيين اعتقلتهما مليشيا الردعمنذ أكثر من عام، مقابل ترتيب صندوق حماية المواطنة الروسية لمقابلة رسمية تجمع بين رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعلن بعده في بيان تأييده لحكومة الوفاق.

كما كشفت المحادثة الهاتفية عن طلب المشري من موسكو التوسط مع الدكتور سيف الإسلام القذافي، على عكس الصورة التي يصدرها التنظيم في وسائل الإعلام أمام مناصريه.

