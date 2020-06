قالت غرفة العمليات التابعة للجيش، الأحد، إن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية منذ قليل في بني وليد، لافتة إلى أن حصيلة الطائرات المسيرة التركية التي تم إسقاطها حتى الآن تجاوزت 100 طائرة.

