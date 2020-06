قالت غرفة العمليات التابعة للجيش، الأحد، إن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم لقوات الوفاق بمحور الرملة وقتل 4 من قادتهم.

