الأرصاد : طقس متقلب على أغلب مناطق البلاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، أن الطقس سيكون متقلبا على أغلب مناطق البلاد نتيجة لحركة المنخفضات السريعة.

وأوضح المركز فى نشرته الجوية أن هناك توقعات بتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق خلال هذه الأيام القادمة مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، وستكون درجات الحرارة القصوى معتدلة على المناطق الساحلية والجبلية، إذ تتروح بين 24 و31 درجة مئوية، وعلى الخليج – الدواخل والحمادة بين 32 و37 درجة مئوية، وستكون على أغلب مناطق الجنوب والوسط بين 38 و42 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن السماء ستكون قليلة السحب على مناطق رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي وتتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، والرياح ستكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، و تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و32 درجة، وتصل اليوم على أبونجيم وبني وليد بين 35 و37 درجة مئوية.

كما ستكون السماء قليلة السحب على مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة و تتكاثر أحيانا مع فرصة هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق و قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وستكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، و ستكون جنوبية فجنوبية غربية على الدواخل، و تتحول غدا على أغلب المناطق إلى شمالية، و تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و29 درجة مئوية على سهل بنغاوي و الجبل الأخضر وطبرق، وتتراوح بين 32 و39 درجة مئوية على الخليج والدواخل وتنخفض غدا على المناطق الساحلية.

كما ستكون السماء قليلة السحب وتتكاثر اليوم على مناطق الجفرةو سبها و غـات و غدامس و الحمادة مع سقوط أمطار خفيفة غدا تشمل باقي المتاطق تصحبها خلايا رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ين 36 و42 درجة.

أما على مناطق الكفرة و السرير وتازربو ستكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة و تتكاثر بعد غدا الثلاثاء، وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية، والحرارة القصوى تتراوح ما بين 39 و42 درجة.

