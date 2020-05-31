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الكويتي «الدويلة»: تركيا أحدثت تغيرا كبيرا في «الجبهة» لصالح «الثوار»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى العضو السابق بمجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، أن تركيا أحدثت تغيرا كبيرا في الجبهة بسبب دعمها لما وصفهم بـ«الثوار».

وقال الإخواني الكويتي، في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “«الثوار» الذين حوصروا ومنع عنهم السلاح والذخيرة وبلحظة تاريخية حرجة وقعت «حكومة الوفاق» اتفاقيات جعلت لتركيا الحق في حماية مصالحها”.

وأضاف “استفاد «الثوار» من التسليح التركي المتفوق فقلبوا ميزان القوة لصالحهم وتفوقوا على «الجيش الروسي» في الميدان”.

وادعى أن الدعم الروسي لم يتوقف لـ«حفتر»، قائلا: “لم يتوقف الدعم الروسي والعربي لـ«قوات حفتر»، لكن الشباب الله يحفظهم قدموا ارواحهم رخيصة في سبيل هذا «الوطن»”.

وتابع “دعموا هذا «الشعب»، فحققوا المعجزات واجتازوا كل الشراك والموانع وبدأوا يقتلعون «المداخلة» و«تجار المخدرات» و«الروس» من دور أهل طرابلس وتتبعوهم زنقه زنقه”.

الوسوم

أردوغان الغزو التركي مليشيات السراج ناصر الدويلة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • حمار كبير فالجيش الوطنى يعمل بنفس اسلوبه الناجح من اول المعركة بنصب المصيدة لصيد الجرذان وهو الان يصطاد جرذان الخوان من كل مكان لتطهير العالم وليس ليبيا وحدها من شرهم ويتوقع سقوط اردوغان قبل مرور عام ثانى على معركة طرابلس فى ظب انقسام حاد فى حزبه وتكون حزبين فى المعارضه على حسابه منهم واحد برئاسة رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق احمد داود اوغلو وحزب على بابا غان ومعه رئيس الجمهورية الاسبق عبدالله جول ونهاية اروغان تقترب مع الفشل الاقتصادى وثورة الجياع قادمة

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  • اذا كان رئيس الاستخبارات السعودي السابق اعترفت بنفسه ان أمه تركية … وله اخوات تركيات …!!!
    سبحان الله انتم الخليجيين / سبب رءيسي في تدخل الأتراك في المنطقة العربية – تركيا الان بلد الدعارة والفسق والمجون – والعدو الصهيوني – يحاول السيطرة على الموارد النفطية بمساعدة حكومة السيسي المصري – الذي عاث في الارض الفساد/ ويحاول التدخل في شءون دول اخرى متناسيا الفساد الذي احدثه في بلاده /
    حتى المصريين انفسهم كرهوه لكذبه عليهم وكفره – ولا يريدونه ان يبقى رءيس لبلادهم .

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