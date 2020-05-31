الكويتي «الدويلة»: تركيا أحدثت تغيرا كبيرا في «الجبهة» لصالح «الثوار»

رأى العضو السابق بمجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، أن تركيا أحدثت تغيرا كبيرا في الجبهة بسبب دعمها لما وصفهم بـ«الثوار».

وقال الإخواني الكويتي، في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “«الثوار» الذين حوصروا ومنع عنهم السلاح والذخيرة وبلحظة تاريخية حرجة وقعت «حكومة الوفاق» اتفاقيات جعلت لتركيا الحق في حماية مصالحها”.

وأضاف “استفاد «الثوار» من التسليح التركي المتفوق فقلبوا ميزان القوة لصالحهم وتفوقوا على «الجيش الروسي» في الميدان”.

وادعى أن الدعم الروسي لم يتوقف لـ«حفتر»، قائلا: “لم يتوقف الدعم الروسي والعربي لـ«قوات حفتر»، لكن الشباب الله يحفظهم قدموا ارواحهم رخيصة في سبيل هذا «الوطن»”.

وتابع “دعموا هذا «الشعب»، فحققوا المعجزات واجتازوا كل الشراك والموانع وبدأوا يقتلعون «المداخلة» و«تجار المخدرات» و«الروس» من دور أهل طرابلس وتتبعوهم زنقه زنقه”.