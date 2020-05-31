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القبلاوي: نتوقع دورًا أميركيا أقوى لتحقيق الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد إن الحكومة تتوقع «دورا أقوى من الولايات المتحدة الأميركية لتحقيق الاستقرار» في ليبيا.

وأضاف في تصريحات لإذاعة «آر.إف.آي» الفرنسية، نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، أن واشنطن «كان لها دور في استقلال ليبيا ولها أن تكون لاعب أساسي الآن في عملية الاستقرار السياسي والتنمية». 

وأعلنت واشنطن سلسلة مواقف سياسية وعسكرية مؤخرا تعكس القلق من تسليم طائرات روسية إلى قوات القيادة العامة ووجود قوات فاغنر الروسية في محاور القتال، وكان آخر تلك التصريحات لمدير إدارة المخابرات التابعة للقيادة الأميركية في أفريقيا، البريجادير جنرال جريجوري هادفيلد الذي قال إن تسليم «روسيا طائرات حربية إلى ليبيا ربما لن يغير التوازن في الحرب الأهلية، التي بلغت طريقا مسدودا، لكنه يمكن أن يساعد موسكو في نهاية المطاف في ضمان معقل استراتيجي في شمال أفريقيا».

على صعيد متصل، أشار الناطق باسم الخارجية إلى أن حكومة الوفاق «تسعى للسيطرة على كامل التراب الليبي لإدارة العملية السياسية»، منوها إلى أن «حفتر ليس شريكا في العملية السياسية وسيكون عقبة أمام أي حل سياسي»

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • عايش فى اوهام فالامريكان باعوا الاكراد فى سوريا وسيطروا على نفط دير الزور وتركوا قواعدهم العسكرية للروس فانت غبى كيف يستطيع احد ان يتجاهل ياكلب دور المشير المسيطر على اكثر من ثلاث ارياع ليبيا ومدعوم من قوى دولية واقليمية قوية بينما باقى الارض محتلة من تركيا والمرتزقة ويحلم اردوغان بصفقة مع حفتر الرجل القوى حيث قال المتحدث باسم اردوغان ان حقتر شريك غير موثوق يينما الخوان مخدوعين فى الامريكان تقس غباوة خوان مصر كانوا متصورين ان الامريكان سيعدوا مرسى للقصر يالقوة ونسوا ان اكبر عميل امربكانى فى مصر البرادعى تم تعيينه نائب الرئيس المؤقت لارضاء الامريكان فالامريكان ليس لهم امان ايها الخرفان !!!!

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  • الاصح ان تتوقع دخول الجيش عليك في عقر دارك في أي لحظه اما امريكا تبيع لكم الوهم بصريحات معسوله ولكنها وموقفها الحقيقي هي مقتنعه بدور المشير في القضاء علي الارهاب واللقطاء من مليشيات المال الحرام

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