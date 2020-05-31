قوات الوفاق تقصف بن غشير بصواريخ “غراد” ردًا على خسائرهم في محاور الرملة وطريق المطار

وأفاد المصدر أن قصف بن غشير بصواريخ “غراد” جاء تغـطية لخسارتهم للقادة الميدانيين من مليشيات الزاوية الذين قتلوا خلال المواجهات التي تشهدها محاور الرملة وطريق المطار.

ولفت المصدر إلى أن عدد من قيادات في مليشيات الزاوية قتل اليوم أثناء الاشتباكات ضد القوات المسلحة أبرزهم المدعو حمدي حليلة الكرغلي.

وأشار المصدر إلى أنه قتل أيضًا خلال الاشتباكات المليشياوي ربيع جمـوم، والمليشاوي المليشياوي عادل راشـد وهم أيضًا من مدينة الزاوية.

وكان عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش أكد أمس السبت ان القوات المسلحة العربية الليبية نجحت في صد محاولة هجوم قوات الوفاق السادسة على التوالي في عدة محاور أبرزها عين زارة وكوبري المطار ومحور الرملة.

وأضاف الخرطوش أن حسب المعلومات الواردة الخسائر كبيرة في صفوف قوات الوفاق من أفراد وآليات، بالرغم من أن استخدامهم للمرتزقة السوريين تعطيك صورة اللامبالاة من طرفهم في أهمية فقدانهم من عدمها.

ولفت عضو الشعبة إلى أن الاشتباكات قوية جدا بالعاصمة على صعيد جميع المحاور، والقوات المسلحة ثابتة وإيمانها بالقضية يفوق الدعم التركي لهم، والنصر حليفنا وإن طالت مدة الحرب.