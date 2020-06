في 7 نقاط.. مركزي البيضاء يرد على الخارجية الأمريكية بشأن العملات المطبوعة في روسيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي البيضاء، الأحد، رفضه لبيان الناطق باسم الخارجية الأمريكية، فيما يخص الإثناء على قيام السلطات المالطية بمصادرة شحنة من الأوراق النقدية المطبوعة بمطابع شركة “جوزناك” الروسية، بقيمة 1.45 مليار دينار.

وأوضح المصرف في بيان له، أن عملية طباعة العملة النقدية اختصاص أصيل لمجلس الإدارة بما يكفله قانون المصارف رقم 1 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012، لذا اتخذ المجلس وفق الصلاحيات المقررة له قرار طباعة العملة النقدية بمطابع شركة “جوزناك الروسية”، بعد تعنت المحافظ المقال “الصديق الكبير” في توزيع السيولة النقدية بشكل عادل ومنطقي على كافة المدن والتي منها على سبيل المثال إرساله 167 مليون دينار فقط للمصارف التجارية للمنطقة الشرقية منذ عام 2015 حتى الآن.

وأكد المصرف أن شركة جوزناك الروسية لم توافق على القيام بعملية طباعة العملة الليبية إلا بعد تأكدها من سلامة الوضع القانوني لمجلس الإدارة والإجراءات والقرارات المتخذة من قبله في هذا الشأن، لافتا إلى أن العملات المطبوعة لم تطرح للتداول بعد ومالطا صادرتها في سبتمبر 2019، أي أنها أوراق لم تكتسب صفة التداول القانوني وكانت في طريقها إلى ميناء بنغازي، وقامت شركة الشحن الناقلة بكل المحاولات للإفراج عن الشحنة ولكن المحاولات لم تصل إلى نتيجة.

وبحسب البيان تم تكليف مكتب محاماة دولي لتولي الموضوع مع سلطات الجمارك بدولة مالطا للإفراج عن الشحنة، وفي مايو (2020م) اتخذت شركة المحاماة الدولية اجراءاتها القانونية الفعلية ضد سلطات الجمارك المالطية.

وأشار المصرف إلى أن اختيار التوقيت الذي قامت به الخارجية الامريكية لنشر بيانها بالخصوص يتوافق مع بدء الإجراءات القانونية من قبل الشركة الروسية ومحاميها، مؤكدا أن هناك إصرار من خلال البيان الأمريكي على إضفاء حالة الشرعية على المصرف المركزي بطرابلس دون غيره، مع تجاهل أن إدارة الأزمة تكمن في الصلاحيات والمسؤوليات وليست في مركزية المكان، مما يستوجب معه التأكيد على أن جميع الإجراءات قانونية وفي حدود الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة المصرف المركزي، وأن ما ذهب إليه البيان من دعم لسياسة الأمر الواقع هو تبرير غير منطقي للأحداث الجارية.

وأشار البيان إلى أن إدارة المصرف المركزي تتواصل مع جميع المؤسسات الدولية مثل UNSMIL و السفارة الأمريكية بخصوص ترتيبات الفحص الدولي لفرعي المصرف بطرابلس والبيضاء، وأيضاً لجنة الخبراء بالأمم المتحدة والتي استفسرت عن الواقعة.

وفي ختام البيان أكد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على سلامة وضعه القانوني، وأن كل الاجراءات والقرارات التي اتخذها المصرف تقف على أرضية قانونية صلبة بعيدة عن أي منازعات سياسية محلية كانت أم دولية.

