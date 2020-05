قال ما يسمى بالمرصد السوري، الأحد، إن عدد قتلى المرتزقة السوريين الذي أرسلتهم تركيا إلى ليبيا ارتفع إلى 339 قتيلا من بينهم 20 طفلا دون سن الـ 18.

