قال ما يسمى بالمرصد السوري، الأحد، إن عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا بلغ نحو 11,200 مرتزقًا.

