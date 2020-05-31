المرصد السورى: حصيلة قتلى مرتزقة تركيا فى ليبيا 339 بينهم أطفال

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرا له، إن الحكومة التركية قامت بتجنيد مجموعات كبيرة من العناصر المسلحة المنتمية فى أغلبها لعدة فصائل وتنظيمات، هي : الجيش الوطني المؤتمر من قبل تركيا، وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، وهيئة تحرير الشام بالإضافة لمقاتلين جهاديين آخرين، وإرسالهم للقتال في ليبيا منذ عدة أشهر ، حتى سادت حالة من الفوضى والعصيان في صفوف المرتزقة السوريين المرسلين إلى هناك، لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة لهم، وعدم إيفاء تركيا بالمغريات التي أدعت تقديمها في البداية، فضلاً عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين منهم، على يد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة قتلى مرتزقة الحكومة التركية 339 من المقاتلين السوريين، بينهم 20 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.