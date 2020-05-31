الخارجية الروسية تعلق على احتجاز العملات الليبية في مالطا

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الأوراق النقدية الليبية البلغ قيمتها 1.1 مليار دولار وطُبعت في موسكو واحتجزتها مالطا «ليست مزورة»، وذلك ردا على اتهامات أميركية.

وأضافت الوزارة في بيان نقلت وكالة «رويترز» مقتطفات منه السبت أن «شركة جوزناك الروسية المملوكة للدولة هي التي طبعت الأوراق النقدية بطلب من كيان مواز غير مشروع»، وذكرت الخارجية الروسية أن «ليبيا لديها مصرفان مركزيان أحدهما في العاصمة طرابلس والآخر في مدينة بنغازي في الشرق»، مضيفة «البيانات الأميركية هي المزورة وليست الدنانير»، وفق وكالة «رويترز».

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ويوم الجمعة قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها «تشيد باحتجاز مالطا لعملة ليبية مزورة بقيمة 1.1 مليار دولار». وأضافت في بيان «تسلط هذه الواقعة الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى أن توقف روسيا تصرفاتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا».وفي بيان منفصل، قالت الشركة الروسية إن مسؤولي الجمارك في مالطا احتجزوا الشحنة بينما كانت في طريقها إلى ليبيا في سبتمبر 2019 «في انتهاك لكل أعراف القانون الدولي».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، جدد المصرف المركزي في بنغازي التأكيد على سلامة موقفه القانوني بشأن طباعة تلك العملات وعبر بيان رسمي، عن رفض البيان الأميركي، موضحا في رد تفصيلي من 7 نقاط أن «عملية طباعة العملة النقدية اختصاص أصيل لمجلس الإدارة بما يكفله قانون المصارف رقم (1) لسنة (2005م) المعدل بالقانون رقم (46) لسنة (2012م)».

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