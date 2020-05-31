لجنة الخارجية النيابية تدين حادث قتل 30 مهاجر بمنطقة مزدة وتؤكد التعرف على من يقف وراءه

ليبيا – أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بيان لها حادث قتل 30 مهاجر غير شرعي وجرح آخرين أغلبهم من بنغلاديش في منطقة مزدة.

اللجنة قدمت التعازي لعائلات الضحايا وللحكومة البنغالية، مؤكدةً تقديرها للإسهامات الإيجابية للجالية البنغالية في المجتمع الليبي الذي يرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية.

ودعت إلى بذل كل الجهود لملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة واصفة بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بشأن الحادث بأنه لم يرق لحجم الجرم الشنيع خاصة أنه قد تم التعرف على من يقف وراء الحادث وفق البيان.

كما أكدت اللجنة استمرارها في العمل مع الجهات المحلية والدولية، لتحسين ظروف الفئات الضعيفة مثل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إضافة إلى ملاحقة عصابات تهريب البشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية