المرصد السوري: ارتفاع المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 11200 مرتزقا و2300 قتلى

قال ما يسمى بالمرصد السوري، الأحد، إن عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا بلغ نحو 11,200 مرتزقًا.

وأضاف المرصد، في بيان له، أن إجمالي المرتزقة السوريين الذين تم إرسالهم إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2300 مرتزقا، مشيرا إلى أن عدد القتلى وصل إلى 339 قتيلا، من بينهم 20 طفلا دون سن الـ 18، لافتا إلى أن القتلى ينتمون إلى فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، ووفقاً.

