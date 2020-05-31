عقوب يتابع آخر مستجدات عمل اللجنة الإستشارية الطبية طبرق والإجراءات المتخذة لمجابهة كورونا

ليبيا – عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب إجتماعا بمدير عام المركز ورئيس اللجنة الإستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج عبد الله الجالي وذلك لمتابعة آخر المستجدات عمل اللجنة الإستشارية الطبية و كافة الإجراءات المتخذة لمجابهة وباء كورونا.

الإجتماع أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على متابعة الجاهزية لمجابهة هذا الوباء و كافة الإجراءات المتخذة حول عودة العائدين و الذين بلغ عددهم 1399 عائد من جمهورية مصر العربية تم تسكينهم بمختلف الفنادق بالمدينة وكانوا من مختلف مدن ليبيا .

وأثنى وزير الصحة على دور اللجان منها اللجنة الإستشارية الطبية و التى كانت فى الموعد فى أداء عملها الطبي لكافة العائدين من تقديم الخدمات الطبية المختلفة من عيادات القلب و السكري و غسيل الكلى و الأورام و النساء و غيره من التخصصات الأخرى بالأضافة لسحب العينات لهذا العدد من العائدين للتأكد من صحتهم .

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