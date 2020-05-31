امغيب: تجاهل عربي للمشروع الاستعماري التركي

أعرب عضو مجلس النواب سعيد امغيب، عن انتقاده لما وصفه بـ “التجاهل العربي للمشروع الاستعماري التوسعي بقيادة تركيا”.

وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تركيا أردوغان التي تدعي إنها دولة إسلامية تدافع عن العرب والإسلام والمسلمين وتسعى لعودة القدس المحتلة وتستخدم الدين في تخدير الشعوب العربية والإسلامية من أجل ذلك، كل ما يهمها الآن محاصرة الجيش العربي المصري الجيش القوي الوحيد المتبقي في المنطقة العربية بعد أن استطاع العدو تدمير كل الجيوش العربية. أفلا يجب أن نسأل لمصلحة من يعمل أردوغان وإلى متى يستمر التجاهل العربي لهذا المشروع الاستعماري التوسعي بقيادة تركيا”، بحسب تعبيره.