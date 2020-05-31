صحة الوفاق: إجراءات احترازية صارمة مع العائدين من السعودية

أعلنت لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية الصارمة مع العائدين من المملكة العربية السعودية بعد أخذ العينات المختبرية لهم.

وأشار مدير اللجنة فوزي اونيس إلى أن العائدين سيخضعون للحجر الصحي بمتابعة الفرق المختصة، وستكون المتابعة صحية أمنية لضمان سلامة الجميع، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلال الأيام القليلة الماضية، سجلت خارطة التوزيع الجغرافي لإصابات فيروس «كورونا» المستجد تغيرا لافتا في البلاد، بعدما قفزت مدينة سبها بالجنوب الليبي إلى المركز الثاني في الحالات الإيجابية للوباء منذ مارس الماضي، وفق أرقام رسمية.

وفي حين استحوذت طرابلس على نسبة 48.7% من إجمالي الحالات الإيجابية في المكتشفة في البلاد والبالغة 130 إصابة، حلت سبها في المركز الثاني بنسبة 38.8% وبواقع 47 حالة إصابة مؤكدة. وفق المنصة الإلكترونية لمراقبة الوباء، التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.



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