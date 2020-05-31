برلماني مصري: الأهداف الحقيقية لمذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج بدأت تتضح تدريجياً

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن الأهداف الحقيقة لمذكرة التفاهم غير الشرعية الموقعة بين إردوغان والسراج بخصوص ترسيم الحدود البحرية بدأت تتضح تدريجياً.

بكري أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن أهدافها بداية من التدخل التركي عبر تقديم السلاح والمرتزقة لحكومة الوفاق وأخيراً الاستعداد للبدء في التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستثير أطرافاً أساسية في المنطقة، وفي مقدمتهم مصر وقبرص واليونان.

وأرجع الصمت الأوروبي على التحركات التركية إلى تأثر البعض بالضغوط التركية وتلويحها المستمر بورقة فتح الحدود أمام اللاجئين الراغبين في العبور نحو القارة الأوروبية، مشيراً إلى أن مطامع إردوغان بالنفط والغاز عبرت عن نفسها من خلال الإجراءات التي تتخذ حالياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية