غربال : التجهيزات الطبية فى سبها غير كافية لمواجهة انتشار كورونا

عقد عميد بلدية سبها الشاوش غربال، الأحد، مؤتمراً صحفياً بحضور مدير فرع الهلال الأحمر سبها محمد ابوخزام، و مدير مديرية أمن سبها عضو الغرفة المركزية السنوسي صالح، و مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري، لمناقشة آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالبلدية.

وأوضح غربال فى تصريحات صحفية، أن البلدية سجلت عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا منهم طفل عمرة 8 أشهر فقط، مشيرا إلى أن البلدية تتخذ كافة الإجراءات حاليا للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

ولفت غربال إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية شملت تشكيل الغرفة المركزية لمكافحة الفيروس، وتخصيص مقرات لعزل المواطنين المشتبه فى إصابتهم، مؤكدا أنه تم تجهيز البلدية بعدد من المستلزمات الطبية وأسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، ولكنها غير كافية فى ظل الوضع الوبائي للبلدية.

ونفى غربال استلام أي مبالغ مالية كمساعدات إنسانية من أى جهة محلية أو داخلية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الغرفة المركزية لمكافحة الفيروس، و تنفيذ تعليمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وطالب غربال المواطنين بالالتزام بالعزل المنزلى وعدم خرق حظر التجول، مناشداً إياهم بالالتفاف حول مصلحة الوطن و البعد عن الصراعات لمواجهة الفيروس فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

