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أيام عصيبة على الوفاق.. سقوط قادة بارزين من الزاوية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أيام عصيبة يبدو أنها مرت على معسكر الوفاق بعد تكبد خسائر بشرية كبيرة، فالجهات التابعة لها لم تتوقف عن نعي قادة قتلوا في محاور القتال بالتزامن مع احتدام المواجهات العسكرية بين قوات الجيش الوطني والوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين موالين لأنقرة، في طرابلس.

ونعت حسابات مقربة من الوفاق 7 من أبرز القادة البارزين بالتشكيلات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية وهم عادل راشد وحمدي حليلة وربيع جموم وفراس الوحيشي والطيب البوش ومحمود الهنقاري ومحمد بحرون الملقب بالفار.

وبينما تتكبد القوات الموالية للوفاق خسائر بشرية متوالية، شهدت المعارك الدائرة في محاور الرملة وطريق المطار منذ الأمس إصابة معاذ شكال وسيف النصر دليق اللذين ينتميان أيضا للتشكيلات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • قدمت إدارة البلديات بالعاصمة طرابلس الليبية ـ بياناً بطلب تشكيل لجنة لتغيير إسم حزب التنمية والبناء ـ إلى إسم – (( الأدارة العامة الليبية للبناء والمشاريع التنموية )).
    وذلك لأستدعاء شركة ألمانية لبناء المطارات المدنية لوفتهانزا الألمانية ش.م.م. (بالألمانية: lʊfthanzaː – مقر الشركة في مدينة كولونيا. مركز العمليات الرئيسي للشركة يدعى مركز لوفتهانزا للطيران Lufthansa Aviation Center ا(LAC)،
    وللبدء في وضع حجر الأساس لبناء مطار طرابلس الدولي ـ بأشراف ادارة لجنة المحاسبة القانونية بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس ـ بترحيب مغاربي لأكمال هذا المشروع .

    رد

  • إدارة الأمن الوقائي الليبي ـ بالعاصمة طرابلس ليبيا .:
    31 مايو، 2020 الساعة 4:13 م
    قدمت إدارة البلديات بالعاصمة طرابلس الليبية ـ بياناً بطلب تشكيل لجنة لتغيير إسم حزب التنمية والبناء ـ إلى إسم – (( الأدارة العامة الليبية للبناء والمشاريع التنموية )).
    وذلك لأستدعاء شركة ألمانية لبناء المطارات المدنية لوفتهانزا الألمانية ش.م.م. (بالألمانية: lʊfthanzaː – مقر الشركة في مدينة كولونيا. مركز العمليات الرئيسي للشركة يدعى مركز لوفتهانزا للطيران Lufthansa Aviation Center ا(LAC)،
    وللبدء في وضع حجر الأساس لبناء مطار طرابلس الدولي ـ بأشراف ادارة لجنة المحاسبة القانونية بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس ـ بترحيب مغاربي لأكمال هذا المشروع ….. الرابط 🔻

    .youtube.com/watch?v=x0JmT2a2Vus

    رد