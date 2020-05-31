“امغيب”: تركيا تستخدم الدين لتخدير الشعوب العربية والإسلامية وتستهدف تدمير الجيش المصري

استنكر سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، التجاهل العربي لما وصفه بـ”المشروع الاستعماري التوسعي” بقيادة تركيا.

وأوضح “امغيب” على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، اليوم الأحد، أن تركيا التي تدعي أنها دولة إسلامية وتدافع عن العرب والمسلمين تستخدم الدين لتخدير الشعوب العربية والإسلامية.

وأشار “امغيب” إلى أن تركيا كل ما يهمها هو محاصرة الجيش العربي المصري المتبقي في المنطقة العربية، مؤكدا بقوله: “تركيا أردوغان التي تدعي إنها دولة إسلامية تدافع عن العرب والاسلام والمسلمين وتسعى لعودة القدس المحتلة وتستخدم الدين في تخدير الشعوب العربية والإسلامية من أجل ذلك ، كل ما يهمها الآن محاصرة الجيش العربي المصري الجيش القوي الوحيد المتبقي في المنطقة العربية بعد ان إستطاع العدو تدمير كل الجيوش العربية .”

ووجه في نهاية منشوره تسائلا: “أفلا يجب ان نسأل لمصلحة من يعمل أردوغان وإلى متى يستمر التجاهل العربي لهذا المشروع الاستعماري التوسعي بقيادة تركيا ؟؟”