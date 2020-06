المرصد السوري يكشف عن خطوات تجنيد المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا

قال ما يسمى بالمرصد السوري، الأحد، إن هناك خطوات لتجنيد المرتزقة السوريين لإرسالهم من قبل تركيا للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضح المرصد في بيان له، أن خطوات تجنيد المرتزقة تبدأ بإنشاء مكاتب للتطوع بهدف استقطاب الشباب السوريين، لافتا إلى أن مقرات هذه المكاتب تقع في عفرين شمال حلب، ومن ضمنها مكتب تحت إشراف فرقة الحمزات، ومكتب تديره الجبهة الشامية، مضيفا أن لواء المعتصم افتتح مكتبًا في قرية قيباريه، إضافة إلى مكتب تحت إشراف لواء الشامل في حي المحمودية.

وأشار المرصد إلى أن الخطوة الثانية هي التحفيز المادي وتقديم المغريات، موضحا أنه قبل مغادرة المرتزقة قاموا بالتوقيع على عقود تنص حصولهم على رواتب شهرية تقدر بـ2000 دولارًا شهرياً، مع تعويضات تقدر بـ50 ألف دولارًا لمن يتعرضون لإصابات خطرة، وكذلك 100ألف دولارًا تدفع لأسرة من يُقتل منهم في الجبهات، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة، ووعود بمنح الجنسية التركية.

وأضاف المرصد، أن من بين الخطوات أيضا الخداع وعمليات غسيل الأدمغة، مشيرا إلى أن الخطوة الأخيرة يتم من خلالها التنسيق مع القواعد التركية ضمن مناطق سيطرة فصائل “غصن الزيتون ودرع الفرات” بالريف الحلبي، لإعطاء المجند مبلغ مادي على سبيل ” السلفة”، ومن ثم يتم نقل “المرتزقة” من خلال الطائرات عبر الجسر الجوي التركي من داخل الأراضي التركية إلى طرابلس وكذلك السفن التركية للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق غير المعتمدة.

