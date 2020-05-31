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مع اشتعال المحاور.. الوفاق تفقد أبرز قادتها من الزاوية.. (أسماء)

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أيام عصيبة يبدو أنها مرت على معسكر الوفاق بعد تكبد خسائر بشرية كبيرة، فالجهات التابعة لها لم تتوقف عن نعي قادة قتلوا في محاور القتال بالتزامن مع احتدام المواجهات العسكرية بين قوات الجيش الوطني والوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين موالين لأنقرة، في طرابلس.

ونعت حسابات مقربة من الوفاق 7 من أبرز القادة البارزين بالتشكيلات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية وهم عادل راشد وحمدي حليلة وربيع جموم وفراس الوحيشي والطيب البوش ومحمود الهنقاري ومحمد بحرون الملقب بالفار.

وبينما تتكبد القوات الموالية للوفاق خسائر بشرية متوالية، شهدت المعارك الدائرة في محاور الرملة وطريق المطار منذ الأمس إصابة معاذ شكال وسيف النصر دليق اللذين ينتميان أيضا للتشكيلات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هولاء ليسوا بقادة بل لصوص ومخانب قطاع طرق وبلطجية وزوفرية أعداء الدولة فالله لا ترحمهم ولا تخفف عليهم بلاء فى قبورهم وإن شاء الله قبورهم حفرة من حفر النار .

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  • كل هؤلاء الجرذان نفقوا رغم جلب اكثر من عشرة الاف مرتزق سورى ولم يفلحوا قتل منهم اعداد كبيرة لا تحصى وجثثهم متناثرة على الطرق مثل الفئران !!!

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