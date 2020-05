قال الناطق باسم ما تسمى “عملية بركان الغضب”، عبد المالك المدني، الأحد، إن قوات الوفاق اقتحمت أجزاء واسعة من حي الكايخ المحيط بمطار طرابلس الدولي، وسيطرت على نقاط لم تصل إليها منذ أشهر، لافتا إلى أن قوات الوفاق تواصل تقدمها في محاور الرملة، والطويشة، والكازيرما، وكوبري المطار.

