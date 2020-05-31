الخدمات الصحية بني وليد تجتمع بفرق الرصد والاستجابة السريعة

اجتمع عضو لجنة الطوارئ المركزية لمكافحة كورونا ببني وليد سامي سلامة الوداني، صباح اليوم الأحد، مع لجنة الطوارئ الصحية بني وليد لمتابعة جاهزية فرق الرصد والاستجابة السريعة بني وليد والوقوف على كافة العراقيل التي تواجه سير عمل اللجنة وحلحلتها من أجل تقديم افضل الخدمات الصحية بني وليد.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة المخزون المتوفر من المستلزمات والمعدات الخاصة بجائحة كورونا المستجد ومعرفة الجاهزية في حال ظهور حالات مصابة.

كما تم خلال هذا الاجتماع تشكيل فرق استجابة اخرى للاستعداد لعملية المسح الشامل الذي سيتم انطلاقه الفترة المقبلة داخل بلدية بني وليد.