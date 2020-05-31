الثني يتابع أعمال صيانة آبار المياه في درنة

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم الأحد، سير أعمال صيانة آبار المياه ببلدية درنة، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.

واطلع الثني، خلال الاجتماع على أعمال الصيانة الجارية لآبار المياه في بلدية درنة، وذلك عقب توريد المضخات الغاطسة لهذه الآبار.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، أن نسب الإنجاز في أعمال الصيانة وصلت إلى مراحل متقدمة، لافتا إلى أن الانتهاء من أعمال الصيانة ستتم في القريب العاجل.

وناقش الاجتماع سير عمل باقي مشروعات المؤسسة الوطنية للموارد المائية في كافة البلديات، ونسب الإنجاز فيها والعراقيل والمعوقات التي تواجهها وكيفية وضع الحلول لضمان سير العمل على أكمل وجه.