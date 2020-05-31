انتشال جثة مهاجر من أحد أودية بني وليد

انتشل فريق تابع لجمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، اليوم الأحد، جثة مجهولة الهوية تعود لأحد المهاجرين من أحد الأودية في المنطقة بعد ورود بلاغ عنها للجمعية من قبل أحد المواطنين.

وأوضح فرع الهلال الأحمر ببني وليد أن فريقه انتقل على الفور إلى الموقع لانتشال الجثة بعد إبلاغ النيابة العامة ومديرية أمن بني وليد، قبل نقل الجثة إلى دار الرحمة بمستشفى بني وليد العام، لإتمام الإجراءات القانونية ودفن الجثة.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر.

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