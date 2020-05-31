المرصد السوري يكشف خطوات تجنيد تركيا للمرتزقة ودفعهم للقتال في صفوف “حكومة السراج”

أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير نشره اليوم الأحد، خطوات تجنيد تركيا للمرتزقة السوريين للقتال في ليبيا مع حكومة الوفاق والتي يتزعمها “فائز السراج”.

وأشار تقرير المرصد السوري إلى أنه بعد قيام الحكومة التركية بتجنيد مجموعات كبيرة من العناصر المسلحة المنتمية في أغلبها لعدة فصائل وتنظيمات، هي “الجيش الوطني المؤتمر من قبل تركيا، وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، وهيئة تحرير الشام بالإضافة لمقاتلين جهاديين آخرين”، وإرسالهم للقتال في ليبيا منذ عدة أشهر سادت حالة من الفوضى والعصيان في صفوف المرتزقة السوريين المرسلين إلى هناك، لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة لهم، وعدم إيفاء تركيا بالمغريات التي أدعت تقديمها في البداية، فضلاً عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين منهم، على يد “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد التقرير أنه وفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة قتلى مرتزقة الحكومة التركية 339 من المقاتلين السوريين، بينهم 20 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وقدم التقرير شرحا لخطوات التجنيد التي تتبعها تركيا مع المرتزقة السوريين خلال عدة خطوات نشرحها في السطور التالية.

أولا: إنشاء مكاتب للتطوع:

عمدت الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية منذ بداية عمليات التجنيد إلى إنشاء مكاتب للتطوع واستقطاب الشباب السوريين وتجنيدهم وإرسالهم للقتال في الأراضي الليبية، حيث افتتح عدد من المراكز ومكاتب التجنيد في عفرين شمال حلب، من ضمنها مكتب تحت إشراف فرقة الحمزات، ومكتب تديره الجبهة الشامية، وافتتح لواء المعتصم مكتبًا في قرية قيباريه، إضافة إلى مكتب تحت إشراف لواء الشامل في حي المحمودية.

ثانيا: التحفيز المادي وتقديم المغريات:

يتجلى من خلال الرواتب المجزية، فقبل مغادرة مقاتلي المرتزقة شمال سوريا وقّع المسلحون على عقود تنص على حصولهم على رواتب شهرية تقدر بـ2000 دولارًا شهرياً، مع تعويضات تقدر بـ50 ألف دولارًا لمن يتعرضون لإصابات خطرة، وكذلك 100ألف دولارًا تدفع لأسرة من يُقتل منهم في الجبهات، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة، ووعود بمنح الجنسية التركية .

ثالثا: الخداع وعمليات غسيل الأدمغة:

يتم خداع من يجند ضمن المرتزقة عن طريق إيهامهم بأنهم سيستخدمون في عمليات قتالية تنفذ ضد الجنود الروس في ليبيا انتقامًا مما مارسوه في سوريا من عمليات قتل وغيرها، وأن المرتزقة سيقاتلون بجانب الجيش التركي، لكن في الحقيقة الجيش التركي لا يشارك في المعارك، باستثناء بعض الخبراء والضباط الذين يتحصنون بغرف عمليات بعيدة عن جبهات القتال .

رابعا: التنسيق مع القواعد التركية:

وذلك من خلال مناطق سيطرة فصائل “غصن الزيتون ودرع الفرات” بالريف الحلبي لإعطاء المجند مبلغ مادي على سبيل ”السلفة”، ومن ثم يتم نقل “المرتزقة” من خلال الطائرات عبر الجسر الجوي التركي من داخل الأراضي التركية إلى طرابلس وكذلك السفن التركية للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي بغرض إلحاق الخسائر به وإضعافه لصالح أنقرة وحلفائها.

خامسا: استغلال فقراء وأطفال سوريا:

كشفت مصادر المرصد السوري لجوء الحكومة التركية إلى استغلال الفقر المدقع للشعب السوري المنهك – بسبب الحرب الدائرة في بلاده منذ أكثر من 9 سنوات، لاسيما مع ما صاحب ذلك من انهيار سعر الليرة السورية مقابل الارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية وتدهور الاقتصاد بشكل عام، وما تبعه من تزايد معدلات الفقر والبطالة – لإرسالهم إلى طرابلس للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، والعمل على إغراء الفقراء بالمال مقابل تجنيدهم وإرسالهم كمرتزقة للقتال في صراع لا يعنيهم بليبيا.

ومع استمرار العملية على قدم وساق وتصاعد قضية “تجنيد الأطفال” من قبل الفصائل الموالية لأنقرة وإرسالهم للقتال في ليبيا، يعمد المرصد السوري بدوره إلى تسليط الضوء على الشق هذا من خلال معلومات حصل عليها من مصادر موثوقة، حيث يذهبون من إدلب وريف حلب الشمالي إلى عفرين بحجة العمل هناك، وبعضهم يذهب دون علم ذويه، ليتم تجنيدهم بعفرين من قِبل الفصائل الموالية لتركيا، وترسلهم إلى ليبيا، ضمن مجموعات المرتزقة لدعم حكومة الوفاق، من خلال إصدار وثائق هوية مزورة لهؤلاء الأطفال بمعلومات كاذبة عن تاريخ ومكان ميلادهم، كما أكد شهود عيّان في منطقة درع الفرات أن قيادات المعارضة تجّند الأطفال السوريين مقابل 3 آلاف دولارًا، ومن ثم يتم تدريبهم على حمل واستخدام السلاح في معسكرات تدريب مخصصة للأطفال والمراهقين تديرها فصائل المعارضة.

وأوضح التقرير الذي نشره المرصد السوري أسباب لجوء تركيا لتجنيد مرتزقة سوريين وإرسالهم إلى طرابلس، بسبب التخوف من تعرض نظام أردوغان لمزيد من الانتقادات وانخفاض شعبيته بالداخل بسبب استهلاك القوى العسكرية والمقاتلين الأتراك في عمليات خارجية لا طائل من ورائها وتكبد مزيدًا من الخسائر على غرار ما حدث إبان مقتل الجنود الأتراك في سوريا.

وعدم رغبة النظام التركي في التضحية بمزيد من الكوادر العسكرية التركية في معركة مجهولة الملامح، وغير مضمونة المكاسب نظرًا لتعقد الأوضاع في الأراضي الليبية وكثرة المتنافسين وتشابك مصالحهم وتضاربها.

وتحقيق أكبر قدر من الأهداف والمكاسب في ليبيا لاسيما من خلال دعم حكومة الوفاق في مواجهة حفتر والضغط على بعض القوى الإقليمية وتهديد أمنها وإضافة إلى تأمين حصة تركيا من الثروات الليبية كالنفط وغاز شرق المتوسط بأقل تكاليف بشرية ومادية ممكنة.

والتخلص من العناصر المسلحة التي تعيث فساداً في الريف الحلبي بالإضافة للتخلص من الجهاديين والجماعات المصنفة على لائحة الإرهاب في المناطق المتاخمة تطبيقاً لاتفاق “بوتين – أردوغان” ولضمان أمن واستقرار الدولة التركية، وضمان توغلها في مزيد من مناطق الشمال السوري.

واستغلال وجود الفصائل التركمانية السورية التي تدربها وتديرها تركيا وهم الأكثر ولاءً وانصياعًا للنظام التركي للروابط القومية المشتركة؛ مما سهل عملية التجنيد لكثير من المرتزقة السوريين خاصة من تلك الفصائل .

واللجوء لتجنيد المرتزقة كمحاولة للتنصل والإعفاء من المسئولية الدولية في حال افتضاح الأمر وبروز تبعاته، وتحويل ليبيا لحقل تجارب للأسلحة التركية وتسويق الأسلحة التركية في شمال إفريقيا.